Nach Einschätzung des Deutschen Gewerkschaftsbundes können in Sachsen zwischen 10.000 und 15.000 Menschen zusätzlich von der Erhöhung profitieren. Bisher gebe es in Sachsen etwa 260.000 Geringverdiener, erklärte der stellvertretende DGB-Vorsitzende Markus Schlimbach. Da zwischenzeitlich einige von ihnen besser bezahlte Jobs bekommen hätten und andere durch die Erhöhung neu hinzukommen werden, werde sich die Zahl dieses Mal nur leicht erhöhen.

Auch das Dresdner Ifo-Institut rechnet angesichts der brummenden Wirtschaft nicht mit nennenswerten Negativeffekten. Für 2017 prognostizieren die Wirtschaftsforscher sogar einen leichten Anstieg der Zahl der Erwerbstätigen im Freistaat um 12.000, was einem Plus von 0,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Die Kostenschere zwischen industriell und handwerklich gefertigten Produkten könnte durch die Mindestlohnerhöhung weiter auseinander gehen. Bildrechte: colourbox

Im Handwerk liegen die Löhne in vielen Branchen zwar ohnehin über dem gesetzlich verankerten Mindestlohn, so der Präsident des Sächsischen Handwerkstages, Roland Ermer. Dennoch sei eine Anhebung, vor allem für Betriebe in strukturschwachen, ländlichen Regionen, ein "echter Kraftakt". Neben Bäckereien und Fleischereien seien davon auch die im Erzgebirge ansässigen Kunsthandwerker und Spielzeughersteller betroffen. Zudem habe der Mindestlohn-Aufschlag zur Folge, dass die Kostenschere zwischen industriell und handwerklich gefertigten Produkten weiter auseinandergehe, erklärte Ermer. Gerade in personalintensiven Unternehmen würden höhere Lohnkosten die Preise für Produkte und Dienstleistungen nach oben treiben.