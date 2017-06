Bildrechte: Colourbox.de, MDR

In einem Stollen des Bergbaukonzerns KGHM wurde gesprengt. Das hat offenbar das Erdbeben ausgelöst. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK In Bautzen waren am späten Mittwochabend die Auswirkungen eines Bergschlages in Polen zu spüren. Wie Augenzeuge Olaf Mierwaldt aus Bautzen im Gespräch mit MDR SACHSEN sagte, gab es gegen 22:30 Uhr leichte Erschütterungen. In seinen Schränken habe Geschirr geklirrt. Mierwald setzte sich sofort an seinen Computer, recherierte und fand auf der Internetseite des Geophysikalischen Observatoriums in Collm bei Leipzig einen entsprechenden Hinweis.

Letztes Beben auf den Tag genau vor drei Jahren

Olaf Mierwaldt hat das Erdbeben gespürt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Wie das Seismologische Observatorium der TU Freiberg in Berggießhübel mitteilte, löste ein Bergschlag in einem polnischen Kupferschiefer-Bergbaugebiet bei Lubin ein leichtes Erdbeben der Stärke 4,2 aus. Bergschläge entstehen unter anderem durch das Einstürzen von unterirdischen Hohlräumen in einem Gebirge. Nach Informationen polnischer Journalisten hatte es am Mittwoch eine Sprengung in einem Stollen gegeben.



Es war übrigens das zweite Mal, dass der Bautzener Augenzeuge Mierwaldt ein Mini-Erdbeben meldete. Vor genau drei Jahren, am 31. Mai 2014, meldete er ebenfalls einen Erdstoß. Damals lag das Epizentrum in Nordböhmen.

Ende April Beben in Leipzig