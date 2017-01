Die Minions aus dem gleichnamigen Animationsfilm sind in Bühlau bei Großharthau gesichtet worden: Julian Merkler hat die Figuren gemeinsam mit der Freundin und der Mutter aus nassem Pappschnee gebaut. Die Ostsachsen sind nach eigenen Angaben "verrückt nach Minions". Lebensmittelfarbe verleiht den kleinen gelben Wesen, die nach der Geschichte aus der Urzeit stammen, das perfekte Aussehen. Weitere Minions sind in Planung. So will auch die Großmutter so einen süßen kalten Minion im Garten haben.