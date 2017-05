Benjamin Joseph Przybylla wurde 1980 in Bückeburg in Niedersachsen geboren. Eigenen Angaben zufolge zog er 2006 nach Sachsen.

Benjamin Joseph Przybylla wurde 1980 in Bückeburg in Niedersachsen geboren. Eigenen Angaben zufolge zog er 2006 nach Sachsen. Bildrechte: MDR/propicture-fotoagentur

Mit 84,9 Prozent der Stimmen hat der AfD-Kreisverband Zwickau seinem Direktkandidaten für die Bundestagswahl, Benjamin Przybylla, das Vertrauen entzogen. Vorstandsvorsitzender Frank Frieder Forberg erklärte im Gespräch mit MDR SACHSEN, Pryzbylla sei nicht länger haltbar gewesen. "Dieses Misstrauensvotum ist aufgrund seines Verhaltens in der Vergangenheit gefallen. Er hat immer wieder am Vorstand vorbei gearbeitet und ist seinen eigenen Weg gegangen." 52 Mitglieder hatten sich am vergangenen Sonnabend an der Abstimmung auf dem Kreisparteitag in Glauchau beteiligt. Vier Delegierte stimmten für Przybylla, vier enthielten sich der Stimme.