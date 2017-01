Woboda schiebt und streut gleichzeitig. Hinter unserem Fahrerhaus hat er bis zu fünf Tonnen Salz-Splitt-Gemisch geladen, das er auf die Straßen von Annaberg-Buchholz streut. Gesteuert wird das ganze vom Fahrerhaus aus. "Sobald ich räume oder streue wird das an die Zentrale gemeldet. Über GPS wissen die immer, wo wir gerade sind und was wir machen. Die totale Überwachung", lacht er. Das hat natürlich auch seine guten Seiten, falls er mal eine Panne hat, ist schnell Hilfe zur Stelle.

Woboda ist schon seit fast 32 Jahren bei der Städtereinigung Annaberg. Er fährt auch Müllauto, Straßenkehrmaschinen oder Transporte. Aber jetzt im Winter, auf dem Schneepflug, ist er in seinem Element. "Ich mach das gerne. Auch weil man so viele positive Reaktionen von den Leuten am Straßenrad bekommt. Und tatsächlich: Ständig grüßt Woboda Leute, die dem Schneepflug zuwinken. Viele der Passanten kennt der Buchholzer persönlich. Man könne sich als Schneepflugfahrer aber auch schnell unbeliebt machen, schränkt er ein. "Wenn wir beispielsweise Garageneinfahrten zuschieben. Aber manchmal sind die Schneemassen so enorm, dass es gar nicht anders geht."