Im sächsischen Landtag soll über die Aufhebung der Immunität von AfD-Fraktionschefin Frauke Petry abgestimmt werden. Wie der stellvertretende Landtagssprecher Thomas Schubert MDR SACHSEN sagte, soll der zuständige Landtagsausschuss am 17. August darüber entscheiden.

Petry soll vor dem Wahlprüfungsausschuss falsche Angaben zur Wahlkampffinazierung ihrer Partei gemacht haben. Es ging um Darlehen, die die AfD zur Finanzierung des Landtagswahlkampfes 2014 mit ihren Mitgliedern geschlossen hatte. Vor dem Ausschuss hatte Petry ausgesagt, sie selbst habe keinen Darlehensvertrag unterschrieben. Stattdessen habe ihr damaliger Ehemann an den Landesverband gespendet. Möglicherweise hat es aber doch einen von Petry als Darlehensgeberin unterschriebenen Vertrag gegeben. Das könnte als Falschaussage gewertet werden.

Sollte die Immunität Frauke Petrys aufgehoben werden, droht der Landtagsabgeordneten eine Anklage wegen Meineids. Bildrechte: dpa

Die Dresdner Staatsanwaltschaft ermittelt deshalb wegen Meineids und hatte im Juni die Aufhebung der Immunität beantragt. Ohne die Aufhebung des gesetzlichen Schutzes vor Strafverfolgung, der für alle Landtagsabgeordneten gilt, kann keine Anklage erhoben werden. Die Entscheidung darüber müsse in dem Landtagsausschuss einstimmig ausfallen, so Schubert. Weil auch zwei AfD-Abgeordnete im Ausschuss vertreten sind, ist dies aber unwahrscheinlich. Dann könnte das Thema Ende August auf die Tagesordnung des Plenums gesetzt werden, so Schubert. Dann würde das Parlament über die Aufhebung entscheiden.