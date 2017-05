Was ist Mobbing? Mobbing liegt dann vor, wenn jemand am Arbeitsplatz häufig und über einen längeren Zeitraum schikaniert, drangsaliert oder benachteiligt und ausgegrenzt wird. Dazu gehören zum Beispiel das Verbreiten von Gerüchten oder die falsche Beurteilung des Arbeitseinsatzes und das Auftragen entwürdigender Arbeitsaufgaben.

Experten schätzen, dass rund eine Million Menschen in Deutschland schon einmal von Mobbing am Arbeitsplatz betroffen waren. Quelle: Der Mobbingreport. Eine Repräsentativstudie für die Bundesrepublik Deutschland aus dem Jahr 2002.