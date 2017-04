Der wegen des Verdachts des Mordes an einer Frau in Dresden gesuchte 29-jährige Pakistaner ist heute Nacht festgenommen worden. Darüber informierte die Polizeidirektion Dresden. Demnach haben Polizeibeamte den Verdächtigen heute Nacht gegen 0:45 Uhr in einem Zug bei Villach in Österreich finden können. Der Mann war ihnen bei einer Personenkontrolle in die Arme gelaufen, ein Abgleich der Daten mit der Fahndungsausschreibung führte schließlich zur Festnahme des 29-Jährigen. "Die Öffentlichkeitsfahndung ist damit beendet", hieß es in der Mitteilung der Polizei.



Freitagnachmittag wurde in einer Wohnung an der Alaunstraße die Leiche einer 41-jährigen Frau gefunden. Aufgrund eines dringenden Tatverdachtes gegen ihren Lebensgefährten, den 29-jährigen Pakistaner, wurde ein Haftbefehl gegen ihn erlassen. Seit Samstagabend fahndete die Polizei öffentlich nach dem Mann.