Am Landgericht Leipzig hat am Mittwoch ein Prozess gegen einen 37-jährigen Tunesier begonnen. Er ist wegen Mordes, Raub und Störung der Totenruhe angeklagt. Er soll ein tunesisches Ehepaar aus Habgier umgebracht, die Leichen zerstückelt und anschließend in einem Leipziger Baggersee versenkt haben. Der Angeklagte, ein Bekannter der Opfer, bestreitet bisher die Tat. Das Landgericht hat für den Prozess elf Verhandlungstage bis Mitte Juli angesetzt.

"Erhebliche psychiatrische Auffälligkeiten"

Anwalt Malte Heise, der den Angeklagten vertritt, sagte im Gespräch mit MDR SACHSEN: "Der Angeklagte hat einen schweren Motorradunfall erlitten, lag lange Zeit im Koma. Danach begannen auch erhebliche psychiatrische Auffälligkeiten. Nach den bisherigen Erkenntnissen des psychiatrischen Sachverständigen wird man wohl davon ausgehen können, dass diese Auffälligkeiten so erheblich ist, dass möglicherweise auch eine verminderte Schuldfähigkeit vorliegt." Es sei also nicht auszuschließen, so Heise, dass der Angeklagte bei einer Verurteilung in eine psychiatrische Einrichtung überführt wird.

Es steht mit Sicherheit fest, dass der Angeklagte nicht nur über eine psychische Störung verfügt. Dieser Angeklagte ist schlichtweg krank. Nur unter diesem Gesichtspunkt kann man die Anklagevorwürfe verstehen. Malte Heise, Verteidiger

Angeklagter will sich äußern

Auch Oberstaatsanwältin Claudia Laube bestätigte am Mittwoch zu Beginn des Prozesses, der 37-Jährige leide unter anderem an einer Persönlichkeitsstörung und einer posttraumatischen Belastungsstörung.



Der angeklagte Tunesier ist seinem Anwalt zufolge seit 2013 in Deutschland und arbeitete zuletzt in Leipzig auf einer Baustelle. Er sei vielfach vorbestraft. Sowohl in seiner Heimat als auch in Deutschland soll der illegal eingereiste Tunesier unter anderem wegen Diebstahls, Körperverletzung und Drogendelikten aufgefallen sein. Der Angeklagte schwieg zum Prozessauftakt. Sein Anwalt kündigte allerdings an, dass sich der Beschuldigte am nächsten Verhandlungstag zu den Vorwürfen äußern will. Der Prozess wird am 8. Mai fortgesetzt.

Schwimmer haben Leichen in Badesee gefunden

Die Leichen der 32-jährigen Frau und des 36-jährigen Mannes wurden im Juli 2016 in einem Badesee in Leipzig-Thekla gefunden. Zunächst fanden Schwimmer am frühen Morgen des 28. Juli die tote Frau. Wenige Stunden später wurde auch der Mann entdeckt. Den Leichen fehlten verschiedene Körperteile. Zur Klärung des Falls richtete die Kriminalpolizei noch am gleichen Tag eine Sonderkommission ein. Am 2. August wurde schließlich der Angeklagte als Tatverdächtiger festgenommen. Zwei Tage später waren die fehlenden Leichenteile geborgen und der See wurde wieder zum Baden freigegeben.

