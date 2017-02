Die Staatsanwaltschaft Görlitz hat gegen einen afghanischen Staatsangehörigen Anklage am Landgericht Görlitz erhoben. Dem Mann wird vorgeworfen, seine 25 Jahre alte Ehefrau getötet zu haben. Zur Tatzeit am 30. August 2016 war der Mann 32 Jahre alt und lebte in einem Asylbewerberwohnheim in Hoyerswerda. Zunächst soll es eine verbale, später körperliche Auseinandersetzung gegeben haben.