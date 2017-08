Seit Mitte Dezember muss sich der Frührentner Helmut S. vor dem Landgericht Zwickau wegen Mordes verantworten. Ihm wird vorgeworfen, am 9. April 1987 die damals 18-Jährige Heike Wunderlich in einem Waldstück in der Nähe von Plauen vergewaltigt und erdrosselt zu haben. Der Angeklagte, der seit einem Schlaganfall 2012 gehandicapt ist, hat zu den Tatvorwürfen bislang geschwiegen. Die Polizei war ihm dank verbesserter Methoden bei der DNA-Analyse auf die Spur gekommen. An dem als Drosselwerkzeug benutzten BH des Opfers war die genetische Spur des Beschuldigten gefunden worden.