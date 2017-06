Überraschende Wende im Wunderlich-Prozess: Wie der Vorsitzenden Richter Klaus Hartmann am Montag im Zwickauer Landgericht sagte, gibt es ein sogenanntes Zellengeständnis des Angeklagten. So soll der 62-jährige Helmut S. die Tat gegenüber einem Mithäftling in der Haftanstalt Zwickau eingeräumt haben. Dort sitzt der Beschuldigte derzeit in Untersuchungshaft. "Er habe jemanden vom Moped gezerrt, vergewaltigt und umgebracht", gab Nebenklage-Vertreter Guido Zengerle die Worte des Mannes wieder.

Glaubwürdigkeit des Mithäftlings noch unklar

Demnach soll es während eines Gesprächs im Mai zu dieser überraschenden Aussage des Frührentners gekommen sein. Im Prozess schweigt der Angeklagte bislang zu den Vorwürfen. Der Mithäftling habe sich erst an eine Vollzugsbeschäftigte, danach an den Pfarrer der Haftanstalt und schließlich per Brief an die Staatsanwaltschaft gewandt.

"Allerdings ist so ein Zellengeständnis immer sehr einschränkend zu beurteilen", sagte der Anwalt eines Nebenklägers, Herbert Posner. Die meisten Straftäter versprächen sich von einer solch belastenden Aussage einen Vorteil für sich selbst. So liege in diesem Falle ein Antrag auf vorzeitige Haftentlassung vor. Warum der Mithäftling im Gefängnis sitzt, konnte Posner nicht beantworten. Alle offenen Fragen sowie die Glaubwürdigkeit des Zellengenossen sollen nun am kommenden Montag besprochen werden.

Gesundheitszustand des Angeklagten weiter fraglich

Das Zellengeständnis selbst spielte am 33. Verhandlungstag nur am Rande eine Rolle, da sich die Befragung des psychiatrischen Sachverständigen hinzog. Jan Lange hatte Helmut S. in einem Gutachten attestiert, nur für zwei Stunden pro Tag mit einer Pause dazwischen verhandlungsfähig zu sein. Das Sprachzentrum des Mannes sei durch einen Schlaganfall 2012 dauerhaft geschädigt, erläuterte der Experte vom Uniklinikum Dresden.

Der Gesundheitszustand des Angeklagten ist seit Prozessbeginn ein ständiges Thema. Bildrechte: dpa Demnach habe er Schwierigkeiten zu sprechen, verstehen könne er hingegen gut. Auch sein Langzeitgedächtnis sei intakt. "Es ist unplausibel, dass ein begangener Mord vergessen wird", sagte er auf eine entsprechende Nachfrage der Verteidigung. Zuvor hatten nach Angaben des Gerichts bereits mehrere Zeugen berichtet, dass eine Kommunikation mit dem Angeklagten aufgrund seiner Sprachprobleme nicht einfach, aber in der Regel zielführend sei.

Seit Prozessbeginn ist der Gesundheitszustand des Angeklagten ein ständiges Thema. Insbesondere die Frage, ob er tatsächlich so gebrechlich ist, wie es den Anschein hat. "Er simuliert nicht - was aber nicht heißt, dass er bestimmte Informationen nicht vorenthält", sagte Lange, der den Angeklagten für voll schuldfähig hält. Es könne aber durchaus möglich sein, dass sich Helmut S. nicht mehr an die Namen seiner Kinder oder andere biografische Details erinnere oder diese aus anderen Gründen vorenthalte. So habe er angegeben, nach der Wende nicht mehr straffällig gewesen zu sein.

Beschuldigter war mehrfach vorbestraft

Nachweislich saß er aber wegen mehrerer Sexualdelikte in Haft. Bei einem früheren Verhandlungstag hatte ihn auch seine eigne Halbschwester schwer belastet. Weil sein genetischer Fingerabdruck deshalb in einer DNA-Datenbank gespeichert war, konnte er 2016 als mutmaßlicher Täter ermittelt werden. Dem Frührentner aus dem thüringischen Gera wird vorgeworfen, am 9. April 1987 die damals 18-jährige Heike Wunderlich nahe Plauen im Vogtland vergewaltigt und getötet zu haben.