JVA Leipzig Gefangene greifen Mithäftling an

In der Justizvollzugsanstalt (JVA) Leipzig haben zwei Männer versucht, einen Mithäftling zu erhängen. Die Tat hat sich bereits am vergangenen Sonnabend ereignet und sollte als Selbstmord getarnt werden. Das 38 Jahre alte Opfer wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die sind laut JVA-Sprecherin Susann Mielke auf Misshandlungen zurückzuführen. Am Sonntagmorgen wurde daraufhin die Kriminalpolizei eingeschaltet.