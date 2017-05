Muslime in Sachsen "Auf dem Papier existiert die Moschee schon"

Dicht an dicht knien die Gläubigen beim Freitagsgebet in der Al-Mustafa Moschee in Dresden. Selbst draußen vor dem Zaun des Marwa El-Sherbiny Kultur- und Bildungszentrum stehen betende Männer. Gegründet wurde die Moschee 2009, damals kamen nicht mehr als 60 Männer zum Gebet. Inzwischen sind es jeden Freitag an die 800, an Feiertagen sogar 1.000. Die meist Arabisch sprechenden Gläubigen kommen nicht nur aus Dresden, sondern auch aus den umliegenden Dörfern und kleineren Städten.