Gute Aussichten für die Molkerei Sachsenmilch in Leppersdorf im Landkreis Bautzen. Die Unternehmensgruppe Theo Müller hat am Freitag bekannt gegeben, die Produktion der Feinkostsparte Homann an einem neuen Standort bündeln zu wollen. Das sächsische Leppersdorf sei dafür im Gespräch, eine endgültige Entscheidung sei aber noch nicht gefallen. Europaweit habe man 40 Standorte geprüft. Den Angaben zufolge will das Unternehmen Millionen investieren.