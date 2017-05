Viele Rätsel in Zusammenhang mit dem Münzfund können die Archäologen wohl nie lösen. So ist den Angaben zufolge völlig unklar, von wem der Münzschatz aus welchen Gründen dort deponiert worden war. Sicher scheint nur, dass die Münzen in Stoffbeutel verpackt waren. Diese waren im Laufe der Jahr verwittert und konnten nur noch durch Reste an den Münzen nachgewiesen werden. Das Landesamt erklärte weiter, es ist auch nicht klar, ob die Münzen von böhmischer oder sächsischer Seite aus verstreckt wurden. Fest steht, es gab in vielen Zeiten Schmuggel in der Region. Die Fachleute konnten auch nicht feststellen, ob die Münzen komplett oder in Etappen versteckt wurden. Immerhin stammen die Münzen aus den Jahren 1693 bis 1819.



Heiermann sagte, es gebe keinerlei Hinweise in Archiven. Auch Heimatforscher hätten sich nicht mit Geschichten gemeldet, denen man nachgehen könne.