In der Realität war aber auch klar, dass der Standort keine Zukunft mehr hat. Der Aufwand für den Erhalt wurde zu hoch. Schon seit einiger Zeit wird das Museum deshalb Stück für Stück aufgelöst. Rund einhundert Sammelstücke - von der Dampfmaschine bis zur Werkzeugbank - werden kostenlos an andere Einrichtungen abgegeben. Laut Anja Nixdorf-Munkwitz sind etwa die Hälfte der Exponate bereits bei anderen Museen untergebracht worden. Zum Beispiel eine 30 Tonnen schwere AEG-Turbine. Sie kam nach Werdau im Erzgebirge in die Sammlung Tuchfabrik, einem Museum für alte Energietechnik. Die Stiftung will die Zeit bis zum Ende des Jahres noch nutzen, um für die historische Technik neue Eigentümer zu suchen.