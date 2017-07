Im Visier des deutschen Inlands-Geheimdienstes steht eine Einrichtung in Dresden, die im Frühjahr des vergangenen Jahres entstanden ist. Sie nennt sich „Sächsische Begegnungsstätte“, kurz: SBS. Klinge harmlos, sei es aber nicht, sagt der Sprecher des sächsischen Landesamtes für Verfassungsschutz, Martin Döring.

Das ist für uns als Verfassungsschützer in Sachsen ganz klar eine Tarnveranstaltung der Muslimbrüder.

Dazu zählt laut Verfassungsschutz die Errichtung eines islamischen Staates auf der Grundlage der Scharia. Sieben Ableger unterhält die SBS unterdessen im Freistaat: in Leipzig, Riesa, Meißen, Pirna, Görlitz, Freital und Senftenberg. Allesamt angeblich durch Spenden finanziert.

"Das möchte ich in das Reich der Phantasie verweisen, dass man hier über Spenden dann finanziell so potent ist, um die langfristigen Nutzungsverhältnisse oder den Kauf finanzieren zu können", sagt dagegen Martin Döring. "Nein, dahinter steht eine größere Organisation, die mehr Geld hat und dieses Geld dann auch zur Verfügung stellt."

Und das sei eben jene islamistisch-sunnitische Bewegung, die 1928 in Ägypten ins Leben gerufen wurde. Ihrem deutschen Ableger, der „Islamischen Gemeinschaft in Deutschland“, wirft der Verfassungsschutz unter anderem vor, das Existenzrecht Israels in Frage zu stellen. Nach außen hin gibt sich die Dresdner Einrichtung der Muslimbrüder jedoch integrationswillig und Demokratie-freundlich.