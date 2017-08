Mir fällt auf, dass auch in meiner Familie das Thema nicht ganz so offen behandelt wird, dass dann halt so Sprüche kommen wie ‚Es geht jedem mal schlecht‘ und ‚Reiß dich einfach nur zusammen‘. Letztendlich würde besser helfen, wenn einer einem zuhört, wo man sich auch mal ausheulen oder anlehnen kann.

Alex Heißenberg Teilnehmerin der "Mut-Tour"