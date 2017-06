Nach einer Messerattacke in Leipzig ist ein 26-Jähriger wegen dringenden Tatverdachts festgenommen worden. Ihm wird versuchter Mord vorgeworfen. Wie die Polizei mitteilte, befindet sich der Mann in Untersuchungshaft. Er soll am 17. Mai vor einem Bistro in der Eisenbahnstraße einen 36-Jährigen mit einem Messer schwer verletzt haben.