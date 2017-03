Der Angeklagte im Kreditbetrugsfall um Unister-Gründer Thomas Wagner hat sein Schweigen gebrochen. Der 69-Jährige sagte am Mittwoch vor dem Landgericht Leipzig, er habe nicht mitbekommen, dass in dem ominösen Koffer Falschgeld war.

Ob er mit dieser Aussage durchkommt, ist unklar. Ein Prozessbeobachter der "Sächsischen Zeitung" berichtet nach dem dritten Prozesstag von Telefonmitschnitten, die im Gericht vorgespielt wurden und den Angeklagten schwer belasten. Aufgezeichnet Ende Juli 2016, also rund zwei Wochen nach dem tödlichen Absturz Wagners, sind darin die Stimmen des Angeklagten und einer weiteren Person zu hören. Bei ihr könnte es sich um den dubiosen israelischen Diamantenhändler handeln, dessen wahre Identität bislang nicht bekannt ist. Die Männer unterhalten sich in den vorgespielten Mitschnitten über Geldüberweisungen und auch die DNA-Spuren am Flugzeugwrack spielen eine Rolle. Der Angeklagte hatte den "Diamantenhändler" mit den Worten "Du brauchst keine Panik haben" versucht zu beruhigen.



Der Mann aus Unna in Nordrhein-Westfalen ist wegen Betrugs in besonders schwerem Fall angeklagt. Neben Unister-Gründer Wagner soll er auch eine Architektin um ihr Geld gebracht haben. Die Anklage wirft Wilfried S. vor, die Geschäfte mit einem angeblichen israelischen Diamantenhändler, die sich am Ende als sogenannte Rip-Deals herausstellten, vermittelt zu haben. Den Opfern wurde dabei Falschgeld untergejubelt.