Seit August dieses Jahres hat es bereits drei bewaffnete Raubüberfälle auf Geschäfte in der Pirnaer Innenstadt gegeben. Am Donnerstag hat ein Unbekannter erneut mehrere hundert Euro erbeutet.

In diesem Mode-Geschäft in der Dohnaischen Straße geschah der vierte Raubüberfall. Bildrechte: MDR/Marko Förster

Nach Informationen der Polizei hat der Täter in einem Mode-Geschäft an der Dohnaischen Straße die Angestellte mit einer Pistole bedroht, in die hinteren Räume gedrängt und dort gefesselt. Nach dem Griff in die Registrierkasse flüchtete er. Die 42-jährige Verkäuferin blieb unverletzt zurück. Wegen der immer gleichen Tatumstände geht die Polizei von einem Zusammenhang zwischen den vier Raubüberfällen und damit auch von einem Serientäter aus. Die Polizei sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0351) 483 22 33 entgegen.