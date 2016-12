MDR 1 RADIO SACHSEN - Sachsen-Nachrichten um 13:30 Uhr

Im Betrugsfall um den Unister-Gründer Wagner ist Anklage gegen einen Finanzvermittler erhoben worden. Das teilte das Landgericht Leipzig mit. Dem Mann aus Unna in Nordrhein-Westfalen werde vorgeworfen, das betrügerische Kreditgeschäft mit einem angeblichen israelischen Diamantenhändler eingefädelt zu haben. Wagner soll dem Unbekannten in Venedig 1,5 Millionen Euro übergeben haben. Statt der erhofften 15 Millionen Euro habe er im Gegenzug aber Falschgeld bekommen. Auf der Rückreise nach Leipzig kam Wagner beim Absturz eines Kleinflugzeuges ums Leben.

Nach der gewaltsamen Entführung eines Lastwagens durch den späteren Berlin-Attentäter kritisieren LKW-Fahrer die mangelnde Sicherheit bei nächtlichen Stopps. Fahrer schilderten MDR Aktuell, wegen überfüllter Rasthöfe und Parkplätze an Autobahnen müssten sie ihre Fahrzeuge auch an abgelegenen Orten abstellen. Dies sei aber besonders gefährlich. Aus Sicht des Bundesverbands Güterkraftverkehr sind zudem vorhandene Stellplätze oft schlecht beleuchtet und überwacht. Dagegen erklärte die Leipziger Polizei, die Rastplätze würden seit Monaten verstärkt kontrolliert.

Die Berliner Polizei hat ausgeschlossen, dass Pegida-Mitbegründer Bachmann schon kurz nach dem Anschlag polizeiinterne Informationen über den Tatverdächtigen hatte. Das sei schlichtweg unmöglich, sagte ein Polizeisprecher MDR SACHSEN. Erst am Dienstag seien die Duldungspapiere des Tunesiers entdeckt geworden. - Bachmann hatte am Montagabend zwei Stunden nach dem Anschlag auf dem Kurzbotschaftendienst Twitter mitgeteilt, dass der Täter ein "tunesischer Moslem" sei. Er berief sich auf eine interne Info aus der Berliner Polizeiführung. Zu dem Zeitpunkt hatte die Polizei einen Tatverdächtigen aus Pakistan festgenommen.

Sachsens evangelischer Landesbischof Rentzing hat im Zusammenhang mit dem Anschlag in Berlin zu unbedingter Sachlichkeit aufgerufen. Jetzt sei nicht die Zeit für Reaktionen, jetzt müsse aufgeklärt werden. Rentzing sagte, es sei nicht sinnvoll und angemessen, jetzt schon nach Konsequenzen zu rufen. - Am Abend hatten vor dem Kanzleramt in Berlin Spitzenpolitiker und Anhänger der AfD gegen die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung protestiert.

Die Volkskunst- und Mineraliensammlerin Erika Pohl-Ströher ist im Alter von 97 Jahren in ihrem Wohnort in der Schweiz gestorben. Sie war eine der wichtigsten Mäzeninnen der Gegenwart. Die im Vogtland aufgewachsene spätere Erbin des Kosmetik-Konzerns Wella engagierte sich auch in der Erzgebirgsregion. So stellte Erika Pohl-Ströher ihre Kristall-Sammlung der Bergakademie Freiberg als Dauerleihgabe zur Verfügung. Eine weitere Sammlung mit Volkskunst übergab sie an die "Manufaktur der Träume" in Annaberg-Buchholz.