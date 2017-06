Susann Hänsel hat zu tun. Sie kontrolliert auf Platz 5 beim 1. FC Lok Leipzig die Tornetze, die Linien, die Eckfahnen. Danach winkt sie die Trainer zu sich, verlangt das Spielformular und fragt nach den Trikotfarben der Mannschaften.

17 Jahre ist Susann Hänsel jung und sie ist an diesem Freitagnachmittag die Chefin auf dem Platz, wird das Freundschaftsspiel der C2-Junioren von Lok gegen die C2-Junioren des JFC Gera leiten. In der Umkleidekabine zieht sie ein rotes T-Shirt an, eine schwarze kurze Hose, dazu die Fußballschuhe. Sie steckt die gelbe Karte in die linke Brusttasche, die rote in die Hosentasche und bindet ihre langen schwarzen Haare zum Pferdeschwanz. Los geht’s. Anpfiff zur 1. Halbzeit.

Respekt verschafft

Lok-Trainer Rene Hofmann brauchte lange, um sich an Mädchen als Schiedsrichterinnen zu gewöhnen. Fußball, so sagt der 55-Jährige, sei ja immer noch ein von Männern dominierter Sport, er würde ja auch nicht zum Synchronschwimmen gehen, weil dies blöd aussehen würde. Inzwischen hätten ihn die Leistungen der jungen Schiedsrichterinnen überzeugt.

"Respekt", sagt Susann Hänsel, "muss man sich erarbeiten". Am beste schaffe man dies, wenn man bei strittigen Situationen nicht lang herumdiskutiere und sich für seine Entscheidung nicht rechtfertige.

Ich hole mir die Spieler meist ran, lass' die kurz Luft holen und frage dann, ob sie weiterspielen wollen. Susann Hänsel Schiedsrichterin

Richtigen Stress hat sie mit Spielern noch nie gehabt. Jungs seien sanfter und einsichtiger, wenn ein Mädchen pfeife. Eher seien es die Eltern und Trainer, die am Rand stehen, reinrufen und alles besser wissen. Aber auch da hat sie als Chefin auf dem Platz die Option einzugreifen. Die Schiedsrichterei ist für Susann Hänsel, die im nächsten Jahr an einem Leipziger Gymnasium das Abitur macht, inzwischen das liebste Hobby. Vor zwei Jahren hat sie damit begonnen, anfangs nur, um ihr Taschengeld aufzubessern. Jetzt gehört sie zum Förderkader im Sächsischen Fußballverband (SFV). Und am liebsten pfeift sie Jungs-Spiele.

Weil es da mehr Action gibt. Da ist mehr los. Das finde ich interessanter. Susann Hänsel Schiedsrichterin

Referees gesucht

Mit Bibiana Steinhaus pfeift ab August die erste Frau in der Fußball-Bundesliga. Bildrechte: dpa Susann Hänsel ist im SFV eine von rund 100 Schiedsrichterinnen. Zu wenig, findet Anja Kunick, Frauenbeauftragte des Schiedsrichterausschusses des SFV. Und nicht nur in Sachsen könnte die Zahl der weiblichen Referees höher sein. Von den etwa 71.500 Schiedsrichtern in Deutschland sind rund 2.500 Frauen bzw. Mädchen. Insgesamt ist die Zahl der Referees in den letzten zehn Jahren um etwa zehn Prozent zurückgegangen. Die Zahl der Schiedsrichterinnen stagniere, so Anja Kunick.

Wünschenswert ist, wenn Bibiana Steinhaus eine Sogwirkung auslösen könnte, um Mädchen für dieses Ehrenamt zu begeistern. Denn Schiedsrichter kann jeder bzw. jede werden, der oder die Mitglied in einem Fußballverein ist. Anja Kunick Frauenbeauftragte des Schiedsrichterausschusses des SFV

Ab 12 Jahren werden Kinder bei den Kreis- bzw. Stadtverbänden ausgebildet, fangen in der D- und E-Jugend im Kleinfeldbereich der unteren Klassen an. Auf dieser Ebene ging es auch bei Susann Hänsel los. Inzwischen pfeift sie auch Spiele der Landesliga.

Gut gemacht

Beim Freundschaftsspiel der C2-Junioren zwischen dem 1. FC Lok Leipzig und dem JFC Gera ist Halbzeit. Susann Hänsel hebt den rechten Arm, pfeift, schnappt sich den Ball und geht mit den Spielern vom Platz. "Es ist ein leichtes Spiel“, sagt sie. "Ich hatte bisher zwei Freistoßschüsse, zwei Abseits. Man sieht, wer überlegen ist." 6:0 führen die Blau-Gelben aus Leipzig. Die Spieler beider Mannschaften, gerade mal zwei, drei Jahre jünger als die 17-jährige Susann, schlendern lässig zu ihren Trinkflaschen und sind bereit, ein paar Wort zu Susanns Leistung zu sagen. "Sie macht ihre Sache gut", sagt knapp ein Leipziger Spieler.

Ein Mädchen ist schon anders. Wenn ich aggressiv werde, dann beleidige ich manchmal den Schiri, bei einem Mädchen geht das nicht. anonymer Spieler aus Gera

Susann Hänsel hört das, lächelt, bindet sich den schwarzen Pferdeschwanz nochmal fest und geht auf den Platz. Anpfiff zur 2. Halbzeit.