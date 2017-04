Beschreibung des Kunstwerks Die Installation besteht aus einer umgebauten und in Hautfarbe lackierten Hebebühne, auf deren Plattform Teilabgüsse von bekannten Dresdner Denkmälern zu einer dreidimensionalen Collage zusammengefügt sind. Auf der Arbeitsfläche der Hebebühne steht eine große und regelmäßig perforierte Bronzehohlkugel auf einer kleinen Säule. Sie nimmt Bezug auf Elfenbeindrechselarbeiten aus der Zeit des Absolutismus, die in den Dresdner Kunstsammlungen ausgestellt sind. Darüber ist ein bronzener Abguss des rechten Arms der Trümmerfrau beweglich in einem Gestänge montiert. Dieser gibt in unkalkulierbaren, zufälligen Zeitintervallen einen hörbaren Schlag auf die Kugel ab. Als drittes Element ist der wehende Schleier einer der Figuren des Mozartdenkmals mit dem ihn tragenden, tänzerisch bewegten Arm zu sehen. Alle Figurenfragmente sind an einem Gestänge befestigt, das an medizinische Fixateure erinnert. Stadtverwaltung Dresden

Die Skulptur besteht aus Edelstahl, lackiertem Stahl, Bronze, Aluminium sowie mechanischen und elektronischen Bauteilen. Ziel des 2011 angestoßenen Kunstprojektes im öffentlichen Raum sei es, die Kunstdiskussionen zu Stadtraum und Stadtentwicklung anzuregen, so Genth. Die Künstler wollen den traditionalistisch wiederaufgebauten Neumarkt durch zeitgenössische Kunst bereichern.



Das Projekt wurde bereits vor dem umstrittenen Bus-Monument geplant, das zuletzt mehrere Wochen vor der Frauenkirche die Gemüter erhitzte. Es sollte an den Bürgerkrieg in Syrien erinnern und jene Busse symbolisieren, mit denen in den Straßen von Aleppo die Geschosse von Scharfschützen abgewehrt werden. Das Anti-Kriegs-Monument des deutsch-syrischen Künstlers Manaf Halbouni war am 3. April in Dresden abgebaut worden. Es soll voraussichtlich im Herbst in Berlin wieder aufgebaut werden.