Das richtige Maß ist eine Kategorie, die weit über das Bier auf dem Oktoberfest und allen Kneipen dieser Welt hinausgeht. Sie ist eine Kategorie, die wortwörtlich genommen bei der Herstellung von Medikamenten über Leben und Tod entscheidet. Und auch im übertragenen Sinn – Maß halten im Geiste – über das Leben entscheiden kann. Vor dem Hintergrund des Terroranschlags in Berlin sensibilisiert Landesbischof Carsten Rentzing für das richtige Maß und warnt gleichzeitig vor Maßlosigkeit. "Wenn wir in diesen Tagen Zeugen eines feigen Anschlags in Berlin geworden sind, dann müssen wir zugestehen, dass die Bilder in vielen von uns Wut und manchmal auch Zorn aufkommen lassen. Wir müssen wachsam sein, hier nicht Maß und Mitte zu verlieren", sagte Rentzing in seiner Weihnachtsbotschaft bei MDR 1 RADIO SACHSEN. Für die Christenheit liege das Besondere des Weihnachtsfestes genau darin, "dass sich Gott auf den Weg in diese Welt macht".