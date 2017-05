Bildrechte: IMAGO

In mehreren Branchen werden vom 1. Mai an höhere Mindestlöhne gezahlt. So steigt der Mindestlohn im Maler- und Lackiererhandwerk für Fachkräfte im Osten auf 11,85 Euro, im Westen auf 13,10 Euro. Ungelernte Arbeitskräfte erhalten bundesweit einen Stundenlohn von mindestens 10,35 Euro.



Im Steinmetz- und Steinbildhauerhandwerk steigt der Mindestlohn im Osten auf 11,20 Euro und im Westen auf 11,40 Euro.



Im Gerüstbauerhandwerk wird der Mindestlohn auf einheitlich 11 Euro angehoben.