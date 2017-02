Sachsen bekommt bis Ende Februar eine Beratungsstelle für ausstiegsbereite radikale Islamisten. Das kündigte Integrationsministerin Petra Köpping am Donnerstag im Landtag an. Die neue Stelle werde im Demokratiezentrum in Dresden angesiedelt, so Köpping. Dort sollen sich Betroffene und Angehörige künftig hinwenden können, um sich beraten zu lassen und den Ausstieg zu schaffen.

Die Beratungsstelle werde aktiv auf gefährdete Gruppen zugehen, so Köpping weiter. "Wichtig ist dabei die Zusammenarbeit mit den Moscheen." Muslime seien wichtige Partner im Kampf gegen Radikalisierung. "Islamisierung und Radikalisierung sind ein soziales Problem, keine maßgebliche Frage der Herkunft - siehe Dippoldiswalde", sagte Köpping und spielte damit auf den Fall Samuel W. an.

Petra Köpping Bildrechte: Ronald Bonß

Integrationsministerin Petra Köpping überraschte die Grünen-Fraktion mit den abgeschlossenen Planungen. Denn Innenexperte Valentin Lippmann hatte im Vorfeld erklärt: "Es reicht unseres Erachtens nicht, dass sich Islamisten an eine Aussteigerhotline wenden können. Diese Programme funktionieren auch bei Rechtsextremen nicht." Lippmann hatte einen Antrag eingebracht, in dem er ein Präventivprogramm forderte. Der Grünen-Antrag gehe zwar in die richtige Richtung, so Köpping, käme aber nun zu spät.



Das Projekt ist laut Köpping in Zusammenarbeit mit Innen- und Justizministerium entwickelt worden. Die neue Beratungsstelle werde über Landesmittel sowie aus dem Bundesprogramm "Demokratie leben" finanziert.