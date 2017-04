Am Freitag eröffnen zwei neue Dauerausstellungen im Renaissanceflügel des Dresdner Residenzschlosses. Die Ausstellung "Kurfürstliche Garderobe" zeigt grandiose Fürstenmode der Renaissance und des Frühbarocks um 1550 bis 1659. Mit der zweiten Ausstellung "Auf dem Weg zur Kurfürstenmacht" wird zum ersten Mal der weltweit größte Schatz an Prunkwaffen und Gewändern der Reformationszeit und des frühen Barocks zusammen ausgestellt. Sie verkörperten den Machtanspruch und das reformatorische Glaubensprogramm der sächsischen Kurfürsten und gehören zu den ältesten Werken der Rüstkammer.

Beide Ausstellungen in Ost- und Nordflügel des ersten Obergeschosses schließen nicht nur räumlich, sondern auch inhaltlich an die 2016 eröffnete Dauerausstellung "Weltsicht und Wissen um 1600" an. Mit der Vollendung des Renaissanceflügels ist eine weitere Etappe auf dem Weg zur Fertigstellung des Residenzschlosses abgeschlossen.