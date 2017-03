Der neue 50-Euro-Schein Kampf gegen die falschen Fuffziger

Anfang April ändert sich wieder was im Portemonnaie. Zwar wird das Geld nicht unbedingt mehr - aber die 50-Euro-Note bekommt ein neues Gesicht. In Zukunft soll es weniger falsche Fuffziger geben, dafür sind auf den neuen Scheinen mehr Sicherheitsmerkmale zu finden. Der neue Schein wurde am Dienstag in Leipzig vorgestellt.