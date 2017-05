Mit einem symbolischen Spatenstich hat am Mittwoch in Hoyerswerda der Bau der östlichen Ortsumfahrung begonnen. Wie das Verkehrsministerium mitteilte, soll der knapp sieben Kilometer lange Neubau die Stadt besser an die Region anbinden. Außerdem sollen der Ortsteil Zeißig und der Bereich zwischen Alt- und Neustadt vom Verkehr entlastet werden.



Die Straße verläuft östlich von Hoyerswerda und wird im Norden an die B97 sowie im Süden an die B96 angebunden. Westlich wird sie am Scheibe-See entlanggeführt. Mit ihr soll auch eine schnellere Verbindung Richtung Cottbus geschaffen werden.