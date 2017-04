"Der Beamte muss also nicht extra die Adresse in das Navi eingeben und Einsatzdetails nachfragen, sondern bekommt alles digital übermittelt und kann gleich starten", sagte Christian Ott, Leiter beim Führungsstab der Bereitschaftspolizei, MDR SACHSEN. Alle für den Einsatz erheblichen Daten könnten die Beamten am Laptop bearbeiten und bei Bedarf auch vor Ort ausdrucken. "Wir haben quasi ein rollendes Büro und können damit den Verwaltungsaufwand in der Dienststelle vermindern", so Ott. Die Kollegen in den Dienststellen beherrschten die Technik und die neuen Polizeischüler würden an solchen Fahrzeugen ausgebildet.

Sachsen will laut Ulbig aber nicht nur in neue Technik investieren. "Wir werden Tausend zusätzliche Polizistinnen und Polizisten in Sachsen haben. Wir fahren die Zahl in unserer neuen Polizeifachschule in Schneeberg in den nächsten Jahren kontinuierlich nach oben. Damit werden wir deutlich mehr ausbilden, als Kollegen in den Ruhestand gehen." Bis 2020 würden zusätzlich 550 Wachpolizisten zur Verfügung stehen und den regulären Dienst entlasten. In den nächsten Jahren wird laut Ulbig deutlich mehr Geld als in den Jahren zuvor investiert. "Das Budget 2017/2018 ist deshalb das größte in meiner bisherigen Dienstzeit."