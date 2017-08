Es würden überwiegend Absolventen eingestellt, erklärte der Sprecher im Gespräch mit MDR SACHSEN. Wechsel aus anderen Bundesländern oder aus dem Anwaltsberuf seien seltener. Die Anstellung erfolgt zunächst als sogenannter Richter auf Probe, was aber nicht mit einer Probezeit in der freien Wirtschaft vergleichbar ist. Vielmehr geht es darum, dass die neuen Juristen als Richter oder Staatsanwälte entsprechend des Bedarfs eingesetzt werden können. Die Einstellungen seien stets für einen längeren Zeitraum geplant, so der Sprecher.



Bei der sächsischen Justiz arbeiten derzeit 1.101 Richter und 373 Staatsanwälte. Bis 2030 gehen mehr als 750 von ihnen in Pension, 233 davon schon bis Ende 2024. Frei werdende Stellen würden unabhängig der zusätzlichen Stellen stets wieder neu besetzt, hieß es.