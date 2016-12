Haben es potenzielle Terroristen in Sachsen besonders leicht, unerkannt unterzutauchen? Diese Frage wird gestellt, seit die "Freie Presse" in dieser Woche aus einem internen Papier des Innenministeriums zitiert hat. Es handelt sich um eine vom Ministerium in Auftrag gegebene Untersuchung. Dort ist von "erheblichen Regelungsdefiziten" die Rede. Die Autoren fordern, die sächsische Polizei soll mehr präventiv überwachen, also vorbeugend ermitteln.



Sachsens Innenminister Markus Ulbig sieht sich durch die Studie bestätigt: "Das Polizeigesetz muss novelliert werden", forderte der CDU-Politiker im Interview mit MDR SACHSEN. Die Welt verändere sich, gerade im Bereich der Telekommunikation und da müsse ein Polizeigesetz auch reagieren. "Rockerbanden, Kriminelle, aber eben auch Terroristen verabreden sich heute in Netzwerken und da muss die Polizei Zugriff haben."