Die Stolpersteine erinnern an Opfer der NS-Diktatur. In Leipzigs Gehwegen liegen knapp 400 Steine. Bildrechte: MDR/Katharina Pritzkow

Klonk. Klonk. Klonk. Durch die Dohnaniystraße nahe des Leipziger Hauptbahnhofs schwirrt ein beständiges Klopfen. Einige Anwohner öffnen die Fenster, schauen, woher der Krach kommt. Was sie sehen, ist zumindest für einen Sonnabend ungewöhnlich: Auf dem Gehweg kniet ein Mann und verlegt neue Steine. Um ihn herum hat sich eine kleine Traube von acht Menschen gebildet, die dem Handwerker über die Schulter schaut.

Was die Beobachter aus den Häusern nicht wissen: Der Handwerker ist eigentlich Künstler und keineswegs bessert er den Gehweg aus. Er verlegt ein Stück Geschichte in der Seitenstraße. Die sogenannten "Stolpersteine" des Bildhauers Gunter Demning erinnern an die Opfer der NS-Zeit: Juden, Homosexuelle oder behinderte Menschen sowie politische Gegner der Nationalsozialisten. Normalerweise braucht Bildhauer Gunter Demning nur wenige Minuten, um die Steine einzulassen. Die elf Steine hier nehmen fast eine Stunde Arbeit in Anspruch. Bildrechte: MDR/Katharina Pritzkow

"Den Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben, ist vermessen"

Der Bildhauer hat bereits in 50 Städten die Steine verlegt. Es sind kleine Betonklötze, in denen je eine Messingplatte verankert ist. In jede Platte sind die Namen der Verfolgten eingraviert - und soweit vorhanden auch Geburts- und Sterbedaten sowie das Schicksal der Menschen. Sie finden dort einen Platz, wo sich der letzte bekannte Wohnsitz der Opfer befand. In Leipzig wurden bereits 360 der Steine verlegt.

Achim Beier von der Arbeitsgruppe Leipziger Stolperstein kümmert sich um die Realisierung des Erinnerungsprojekts von Bildhauer Demning: "Es ist illusorisch, für jedes NS-Opfer einen Stein zu verlegen. Es sind Tausende. Die Stolpersteine sind ein symbolischer Akt. Den Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben, ist bedauerlicherweise vermessen – ganz einfach weil so viel Schlimmes passiert ist."

Elf Stolpersteine für jüdische Schusterfamilie

Elf Stolpersteine gibt es nun in der Dohaniystraße/Hans-Poeche-Straße. Bildrechte: MDR/Katharina Pritzkow Und doch kommen immer wieder neue Stolpersteine hinzu. An diesem warmen Sonnabend Ende Mai sollen 29 von ihnen verlegt werden. In der Dohnaniystraße sind es allein elf Stück. Hier wohnte die jüdische Familie Kessel: Vater Moses, Mutter Malka und die neun Kinder. Recherchen des Stolperstein-Vereins in Leipzig haben ergeben, dass sich die wirtschaftliche Situation des Schusters und seiner Familie ab 1933 stark verschlechterte, als die Leipziger anfingen, das jüdische Geschäft zu boykottieren.

Sieben der neun Kessel-Kinder schafften es in den folgenden Jahren außer Landes und wurden über den ganzen Erdball zerstreut: Palästina, Brasilien, Bolivien, England. Den Eltern und zwei Geschwistern gelang die Flucht allerdings nicht. Sie wurden in den Jahren 1942 und 1943 deportiert und ermordet.

Von der ehemaligen Schusterwerkstatt ist heute nichts mehr zu sehen. Das Eckhaus in der Straße steht schon lange nicht mehr. Stattdessen wuchern hier Bäume, Sträucher und Gräser. Nun erinnern elf glänzende Steine auf dem Gehweg an das Schicksal der Leipziger Familie, die hier vor über 70 Jahren lebte und arbeitete. Hier stand früher das Haus der Familie Kessel. Bildrechte: MDR/Katharina Pritzkow

Finanzierung des Erinnerungsprojektes klappt problemlos in Leipzig

An jeden, der im Dritten Reich unter der Verfolgung der Nationalsozialisten litt, kann potenziell mit einem der Stolpersteine erinnert werden. Laut Achim Beier von der Stolperstein-Arbeitsgruppe gibt es zwei Wege, wie NS-Opfer ein eigenes Denkmal bekommen: "Es gibt entweder Familienangehörige, die sich bei uns melden: Hinterbliebene, die auf diese Weise an ihre Familie erinnern möchten. Ein anderer Weg ist, dass Leipziger Bürger an uns herantreten und aktiv werden."

Bevor die Steine dann aber in den Gehweg eingelassen werden, muss die Finanzierung stehen. 120 Euro kostet ein Stolperstein, der durch Spenden bezahlt wird. Die Arbeitsgruppe ist deshalb immer auf der Suche nach Paten. Laut Beier ist die Finanzierung aber gerade in Leipzig kein großes Problem. So haben auch die drei neuen Steine vor der Schmidt-Rühl-Straße 5b in Schönefeld Paten gefunden.

Sally Forst: Suizid rettete vermutlich Frau und Kind

Hier wohnte früher der Kürschner Sally Forst mit Frau Martha und Tochter Helga. Enkelin Gabriela Förster hat sich intensiv mit der eigenen Familiengeschichte beschäftigt: "Als es zur Verfolgung der Juden kam, hat mein Großvater das nicht ganz verstanden. Auch hochrangige SS-Offiziere haben von ihm noch Pelzmäntel bestellt. Er wollte nach Polen auswandern, aber auch da waren die Juden nicht gern gesehen."

Gabriele Förster ist mit ihrer Mutter Helga zur Verlegung des Erinnerungsmals gekommen. Achim Beier von der Stolperstein-Arbeitsgruppe und Künstler Gunter Demning wollen die Erinnerung an Sally Forst am Leben halten. Bildrechte: MDR/Katharina Pritzkow Auch die Flucht nach Amerika zu Verwandten klappte nicht. Der Ausreiseantrag sei immer wieder verlängert worden. Doch irgendwann habe der jüdische Familienvater das Warten und Bangen nicht mehr ertragen können. Er schrieb an Frau und Tochter einen Abschiedsbrief und erhängte sich in der Wohnung – wahrscheinlich auch, um seine Familie zu schützen. Wenige Tage später erhielt seine Witwe die Ausreisegenehmigung.

Familienzusammenführung nach über 70 Jahren

Statt zu fliehen, heiratete Martha schnell wieder - diesmal einen Christen - um ihre Tochter in Sicherheit zu bringen. Die Familie zog aufs Dorf, Helga wurde zu Hause unterrichtet und versteckt. Mutter und Tochter überlebten. Doch Helga sprach lange nicht über ihr Schicksal. Erst als ihre eigene Tochter erwachsen war, erzählte sie ihre Lebensgeschichte.

Für Tochter Gabriela Förster war es ein Anliegen, heute dabei zu sein: "Die symbolische Geschichte, dass man jetzt für die Drei am ehemaligen Wohnort noch die Steine verlegt, das ist das Wichtige. Deshalb finde ich auch wichtig, dass meine Mutter zumindest auf der symbolischen Ebene die Zusammenführung der Familie nochmal erleben darf."