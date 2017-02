Bei der sächsischen Landesregierung ist man grundsätzlich aufgeschlossen, wenn es um einen neuen Anlauf für ein Freiheits- und Einheitsdenkmal in Leipzig geht. Regierungssprecher Christian Hoose sagt, wenn, dann sei aber der Bund zuständig, das ins Rollen zu bringen. Am Land Sachsen werde es dann nicht scheitern. Die sächsische SPD-Generalsekretärin und Bundestagsabgeordnete Daniela Kolbe befürwortet ein Denkmal für Leipzig: "Ja, ganz unbedingt."

Das wird von ihrem Parteikollegen, Oberbürgermeister Burkhard Jung geleitet. "Wir gehen es ja an. Wir gehen fest davon aus, dass wir weiter an dem Thema arbeiten und auch zu einer Realisierung kommen", sagt Jung. Nach wie vor sei es Auftrag des Stadtrats, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Jung hofft nach eigenen Angaben, bis 2019 einen endgültigen Standort für ein Freiheits- und Einheitsdenkmal gefunden zu haben. Im Stadtrat sind viele skeptisch. Der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Norman Volger, sieht keine Notwendigkeit für einen neuen Anlauf. Außer: "Wenn es dazu aus der Bevölkerung Initiativen gibt, werden wir uns dem sicherlich nicht verschließen und das diskutieren. Im Moment sehe ich die Signale nicht."

Ähnlich äußert sich Siegfried Schlegel, im Stadtrat für die Linke und Sprecher für Stadtentwicklung. Schlegel sagt, es gebe schon viele Orte des authentischen Gedenkens in der Stadt. Sollte es dennoch einen neuen Anlauf für ein Denkmal in Leipzig geben? "Das hängt davon, ob es die Bürgerschaft will. Und die Bürgerschaft ist, ob Freiheits- und Einheitsdenkmal, ja oder nein, in dieser Angelegenheit noch zerstritten."