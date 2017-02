Im Landkreis Görlitz bitten derzeit kaum noch syrische Familien um Asyl, sondern vor allem Familien aus der Türkei, Eritrea, Venezuela sowie aus den Gebieten früherer Sowjetrepubliken wie Tschetschenien und Tadschikistan. "Alles Länder, mit deren Bewohnern wir sehr wenig Erfahrung haben", sagt der zuständige Beigeordnete des Görlitzer Landratsamtes, Werner Genau. Weil die politische Lage in diesen Ländern unübersichtlich ist, werden sich die Asylverfahren wahrscheinlich lange hinziehen. Für den Landkreis ist das eine neue Herausforderung in Sachen Integration. Und nicht die einzige. Über den Bahnhof kommen die meisten Zuzügler und Ausländer in Görlitz an. Bildrechte: MDR/Uwe Walter

Ein Schild am Bahnhof begrüßt die Neubürger. Bildrechte: MDR/Uwe Walter Denn nicht nur Flüchtlinge haben Görlitz als idealen Wohnort entdeckt. Auch Polen und Tschechen nutzen die Freiheit innerhalb der Europäischen Union, um sich in Görlitz anzusiedeln. Dezeit sind in Görlitz mehr als 3.000 Polen offiziell registriert. Wie viele schwarz in der Stadt an der Neiße wohnen, weiß niemand. Aber auch Tschechen, offiziell mehr als 100, nutzen nicht nur die Nähe zu ihrem Heimatland, sondern auch die Möglichkeiten zum Wohnen und Arbeiten in Görlitz.

Bislang sind die meisten Flüchtlinge, die eine Aufenthaltsgenehmigung bekommen, in andere Gegenden weggezogen, meist in westdeutsche Großstädte oder Ballungsgebiete. Aber seit einigen Wochen bleibt mehr als die Hälfte hier und zieht nach Görlitz. Werner Genau Beigeordneter Landkreis Görlitz

"Wir halten Görlitz sauber"

Eine Straße mit vielen polnischen Namen auf den Klingelschildern. Bildrechte: MDR/Uwe Walter Keine einfache Situation für die Behörden, denn insbesondere Osteuropäer lehnen Muslime ab. Im vergangenen Jahr eskalierte die Lage mehrmals auf zentralen Plätzen in der Innenstadt. Ein Polizeisprecher bezeichnete die Situation damals als hochexplosiv. Polnische Jugendliche hatte lautstark verkündet: "Wir halten Görlitz sauber!" Es gab Pöbeleien, teilweise auch Handgreiflichkeiten, gegen südländisch aussehende Menschen. Mit einem gemeinsamen Sicherheitskonzept reagierten Polizei, Stadt und Vereine auf die Situation in den Bereichen Marienplatz und Lutherplatz. Ob das Konzept auch langfristig erfolgreich ist, wird sich zeigen. Seit Beginn des Winters hat sich die Lage nach Angaben der Polizei entspannt.

Auch im Bereich Asyl geht es seit einem halben Jahr deutlich entspannter zu. Die Heimunterkünfte waren im Dezember nur zu 65 Prozent belegt.



Der Landkreis setzt bei der Betreuung von Asylsuchenden sowohl auf Gemeinschaftsunterkünfte, als auch auf die dezentrale Unterbringung in Wohnungen, verteilt im gesamten Landkreis. Aufgrund der wenigen Neuankömmlinge sind in den vergangenen Wochen 120 Wohnungen gekündigt worden, weitere 71 sollen in den kommenden drei Monaten wegfallen.

Landkreis fordert Wohnsitzauflage

Doch es gibt ein neues Probleme: Bislang musste der Landkreis Menschen meist nur über die Zeit des Asylverfahrens betreuen. Jetzt bleiben immer mehr anerkannte Flüchtlinge oder geduldete Menschen hier. Allein in Görlitz leben mittlerweile 5.200 Ausländer, zwei Drittel davon in der Innenstadt. Verschiedene Religionen und Mentalitäten treffen im Alltag aufeinander.

Uns bereitet das eine gewisse Sorge. Wir würden gern unser dezentrales Konzept, welches wir für die Zeit der Asylunterbringung aufgebaut haben, auch im Bereich der Integration fortsetzen. Dafür aber fehlen derzeit die rechtlichen Grundlagen. Werner Genau Beigeordneter Landkreis Görlitz

Der Landkreis drängt auf eine Wohnsitzauflage. Denn dann, so Genau, könnten die Flüchtlinge auch in Niesky, Rothenburg, Ostritz oder Bernstadt angesiedelt werden, um sie dort zu integrieren. Vertreter des Landkreises sind mit Politikern von Land und Bund im Gespräch, um ihrer Forderung nach einer Wohnsitzauflage Nachdruck zu verleihen. Die Häuser am Postplatz haben viele polnische Mietern oder Eigentümer. Bildrechte: MDR/Uwe Walter

Damit die Lage nicht wie im vergangenen Jahr auf dem Marienplatz eskaliert und das Zusammenleben auch in Zukunft funktioniert, hat die Verwaltung ein sogenanntes Integrationskonzept erstellt. Einzelheiten aus dem Papier wollte das Landratsamt noch nicht bekanntgeben, aber bereits im März soll das Konzept den Kreisräten vorgestellt werden.

Bildrechte: Landkreis Görlitz Das Integrationskonzept soll Ausländer, Asylbewerber, aber auch eingereiste EU-Bürger über Rechte und Pflichten hierzulande aufklären. Es geht vor allem darum, zu erklären, wie die kleinen Dinge des Lebens funktionieren, der Alltag eben. Bernd Lange Landrat Görlitz

"Es geht nicht darum, jemanden in Watte zu packen", betont Landrat Lange. "Vielmehr soll praktische Lebenshilfe vermittelt werden. Auch eine tschechische Ärztin im Klinikum sei manchmal überfordert, wenn es um deutsche Behörden gehe. Auch sie müsse in den Alltag integriert werden."



In den kommenden Wochen soll das Integrationskonzept in den Ausschüssen des Kreistages vorliegen und ausführlich diskutiert werden, bevor es vom Görlitzer Kreistag abgesegnet werden kann. Im Rathaus freut man sich über steigende Einwohnerzahlen. Bildrechte: MDR/Uwe Walter

Freude im Rathaus

Der Görlitzer Oberbürgermeister Siegfried Deinege freut sich indes, dass Görlitz - auch aufgrund der Ausländer - wieder wächst und auf die 57.000 Einwohner zusteuert. In den vergangenen Jahren hat sich der Anteil der Ausländer in der Stadt vervierfacht. "Görlitz ist und bleibt eine weltoffene Europastadt", betont Deinege bei jeder Gelegenheit und hofft, dass der Zustrom an Neubürgern weiter anhält.

Der Landkreis Görlitz... ... betreut derzeit 1.551 Asylsuchende. Sie haben 32 Nationalitäten, stammen vorrangig aus Syrien, Irak, Afghanistan, Russland, Indien, Kosovo und afrikanischen Ländern.