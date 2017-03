Die Straftaten in Deutschland wie auch in Sachsen durch die Gruppe nehmen zu. So hat das Operative Abwehrzentrum im Vorjahr den Reichsbürgern über 250 Delikte zugerechnet. Der Kriminalpolizeiinspektion Görlitz sind derzeit laut Polizeisprecher aus ihrem Gebiet 84 Personen aus Reichsbürger-Kreisen bekannt, die strafrechtlich in Erscheinung getreten sind. Es ging dabei um Beleidigung, Nötigung und Amtsanmaßung. Matthieu erklärte: "Gewalttaten spielten dagegen bisher noch keine Rolle."