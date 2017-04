Hilfen für schwache Regionen Neues Förderprogramm: Erst im Osten, später auch im Westen

Hauptinhalt

Der Bund will in diesem Jahr ein neues Förderprogramm für strukturschwache Regionen auflegen. 150 Millionen Euro sollen in solche Regionen im Osten fließen. In drei Jahren sollen dann auch Regionen im Westen profitieren.