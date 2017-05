In den vergangenen Monaten und Jahren hat sich beim MDR SACHSEN viel verändert. Durch die immer stärkere Einbindung von Online-Inhalten ist unser Medienhaus trimedial geworden. Die neuen Strukturen zeigen sich ab 2. Mai auch in einem neuen Markendesign. Auf allen Ausspielwegen - Online, Fernsehen und Radio - wurde das alte Logo überarbeitet. Neue Grundfarbe ist ein helles Grün, Sekundärfarbe ein helles Blau. Unsere Nachrichtenseite sowie unsere Radiowebseite haben ebenfalls eine optische Frischzellenkur erhalten.

Sandro Viroli, Direktor des MDR Landesfunkhauses Sachsen erklärt: "Wir stehen als Multimediahaus mit unseren vielfältigen Programmangeboten für eine Marke – den MDR SACHSEN". Was den MDR SACHSEN als Marke auszeichnet, das kann am 10. Juni erlebt werden. Anlässlich des Jubiläums MDR 25 findet im Landesfunkhaus Sachsen ein Tag der offenen Tür statt. Im Rahmen des Jubiläums sind interessierte Hörer, Zuschauer und Internetnutzer zudem zu Gesprächsforen mit Senderverantwortlichen, Talkrunden mit Moderatoren, Autogrammstunden und exklusiven Funkhausführungen eingeladen.

Gunter Neumann, Chef Online- und Social-Media-Redaktion im MDR-Landesfunkhaus Sachsen. Bildrechte: Gunter Neumann

Die Online-Redaktion von MDR SACHSEN hat in den letzten Monaten ihre regionale Berichterstattung noch verstärkt. Online-Reporter sind von Zittau bis Torgau unterwegs, um herauszufinden, was die Menschen ganz konkret bewegt. MDR SACHSEN Online-Chef Gunter Neumann erklärt dazu:



"Wir wollen ganz nah an die alltäglichen Geschichten und Probleme der Menschen in Sachsen. Wir schildern ihre Sicht, ihre Erfahrung, fragen nach den Problemen vor Ort und klären Verantwortlichkeiten." Einige Beispiele für die Arbeit unserer Onlinereporter finden sie hier: