In der neuen Superbehörde sollen Schulaufsicht, Personalverwaltung und Lehrerweiterbildung zusammengelegt werden. So steht es im neuen Schulgesetz, dass der Landtag im April beschlossen hat. Jetzt entzündet sich daran Kritik.

Ein großer Fehler, meint Jens Weichelt, Chef des Lehrerverbandes in Sachsen. Andere Bundesländer - darunter Hessen und Brandenburg - hätten diese Behörde abgeschafft und setzen wieder auf eigenständige, regionale Schulämter, so Weichelt. Es habe sich gezeigt, dass die Dienstwege sonst einfach zu lang sind.

Wir haben in Sachsen ungefähr 1.300 Schulen. Und es macht einen Unterschied, ob ich 200 Schulen zu betreuen habe und jede so ein bisschen kenne, den Schulleiter mal schnell anrufen kann und um die Gegebenheit Bescheid weiß oder ob ich 500 oder 600 Schulen zu betreuen habe. Je weiter so eine Behörde wegrückt, desto anonymer wird die Angelegenheit natürlich."

1.400 Lehrerstellen sollen bis zum Schuljahresbeginn neu besetzt werden. Aktuell sind noch 500 frei. Jens Weichelt vom Lehrerverband bezweifelt, dass dafür in der Kürze der Zeit geeignete Bewerber gefunden werden. Statt neue Verwaltungsstrukturen zu schaffen, solle das Kultusministerium vielmehr die Personalabteilungen der Regionalbüros der Bildungsagentur aufstocken. Dort fehle es seit Jahren an Mitarbeitern, berichtet Weichelt aus der Praxis. Aus den Schulen müssten Lehrer abgeordnet werden, um diese Arbeit zu übernehmen. Mit mehr Personal könnte die Bildungsagentur auch gezielt in anderen Bundesländern um Lehrer für Sachsen werben, so der Gewerkschafter.

Der Lehrerverband befürchtet, dass die Behörde durch die Umstrukturierung in den kommenden Monaten vor allem mit sich selbst und weniger mit ihrem Kerngeschäft, der Einstellung von Lehrern, beschäftigt ist. Darunter würden vor allem ländliche Regionen leiden, in denen junge Lehrer nicht unterrichten wollen, so zum Beispiel der Raum Bautzen. Laut sächsischem Lehrerverband könnten langfristig auch die behördenstandorte in Bautzen und Zwickau abgebaut werden. Man befürchtet noch mehr Unterrichtsausfall in den betroffenen Regionen.