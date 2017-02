Nach dem alten Schulgesetz-Entwurf hätte das Berufsschulzentrum (BSZ) für Ernährung und Hauswirtschaft in Bautzen schließen müssen. Das Papier forderte noch mindestens 750 Schüler für ein BSZ. Nach dem neuen Entwurf sind es noch 550 Schüler. Damit ist das BSZ mit seinen rund 550 Berufsschülern erst einmal gesichert. Bildrechte: Landratsamt Bautzen

Viele Jahre war Seifhennersdorf Sinnbild für den Kampf gegen die sächsische Schulpolitik. Bis zum höchsten deutschen Gericht, dem Bundesverfassungsgericht, stritt die Stadt für den Erhalt ihrer Oberschule. Sie gewann den Rechtsstreit und zwang damit den Freistaat Sachsen, nicht nur die Oberschule Seifhennersdorf wieder zu öffnen, sondern auch seine regide Schulpolitik zu ändern. In einem ersten Schritt wurde ein Moratorium beschlossen, das die weitere Schließung von Oberschulen auf dem Land verhindern sollte. Nun kommt das neue Gesetz dazu.

Kompromiss ist Schritt in die richtige Richtung

Bürgermeisterin Karin Berndt hat für den Erhalt der Seifhennersdorfer Oberschule bis zum Bundesverfassungsgericht gestritten. Der Freistaat musste die geschlossene Schule wieder öffnen. Bildrechte: dpa Karin Berndt, die Bürgermeisterin von Seifhennersdorf, hat das Thema "Schulgesetz" in den vergangenen Jahren aufmerksam verfolgt. Dass die berechtigt großen Erwartungen nicht gleich ganz in Erfüllung gehen werden, könne jeder nachvollziehen, der bisher vertieft mit Defiziten der sächsischen Schulpolitik konfrontiert war, sagt sie. "Auf alle Fälle ist der jetzt veröffentlichte Kompromiss ein Schritt in die richtige Richtung, dem dann aber dringend weitere folgen müssen."

Stadt hofft auf genügend Anmeldungen

Die Bürgermeisterin findet es traurig und bezeichnend zugleich, "dass die wichtigsten Änderungen mit so viel schmerzhaften Rechtsstreiten erzwungen werden mussten. Ein intaktes Bildungssystem ist schnell an die Wand gefahren, viel langwieriger und schwieriger ist es aber, die verheerenden Folgen wieder in gesunde Bahnen zu bekommen." Seifhennersdorf durchleide das unfreiwillig und beispielhaft am lebenden Objekt Oberschule. Sie freue sich, dass sich die Regierungsparteien in Sachsen zu dem Kompromiss "einzügige Mittelschulen im ländlichen Raum" durchringen konnten. Seifhennersdorf hofft nun wieder auf genügend Anmeldungen ab März für die neue Klassenstufe 5.

Das stärkt unsere Oberschule weiter und wir sind alle glücklich, dass dieses leidige Schulsterben endlich auch - gesetzlich verankert - gestoppt ist. Schüler und Lehrer brauchen Sicherheit und Ruhe und der Bildungsauftrag geordnete Rahmenbedingungen. An Schulen werden die wichtigsten Fundamente für die Zukunft geschmiedet. Das muss allen Entscheidern täglich bewusst sein. Karin Berndt, Bürgermeisterin von Seifhennersdorf

Nach dem neuen Schulgesetz-Entwurf sollen aber nicht nur einzügige Oberschulen auf dem Land möglich sein. Auch die Dreizügigkeit für Gymnasien wird aufgeweicht. So soll es außerhalb von Mittel- und Oberzentren auch Gymnasien geben, die mit nur zwei Klassen in einem Jahrgang bestehen bleiben. Im laufenden Schuljahr betrifft das die Gymnasien in Wilthen, in Niesky und das Sorbische Gymnasium in Bautzen. Ob das Nieskyer Gymnasium auch Bestandsschutz erhält, bleibt abzuwarten. Die Stadt selbst gehört zu den Mittelzentren in Sachsen, für die es dem Gesetz nach eigentlich keine Ausnahmen geben soll.

Handwerker finden Forderungen wieder

Bildrechte: MDR/Rica Sturm Sabina Gotscha-Schock, Geschäftsführerin der Kreishandwerkerschaft Bautzen, ist mit dem Entwurf des neuen Schulgesetzes weitgehend zufrieden. "Es ist positiv, dass sich etliche von unseren Forderungen im Gesetz wiederfinden", sagt sie. Eine zentrale Forderung des Handwerks war, die Planung der Berufsschulen von den Landkreisen an den Freistaat zu übertragen. Ein weiterer Punkt war eine bessere Berufsorientierung an den Oberschulen und Gymnasien und eine verlässliche Planung der Fachklassen für die Gesellen und Lehrlinge. "Das können wir noch nicht ganz einschätzen, wie das Eingang gefunden hat im Gesetz. Aber positive Ansätze sind da", so Gotscha-Schock.

Schulsozialarbeiter auch für Lehrlinge

Das BSZ in Kamenz mit seinen rund 650 Berufsschülern ist nach dem neuen Gesetz gesichert. Bildrechte: Landratsamt Bautzen Besonders gut findet sie, dass es künftig an allen Schulen Schulsozialarbeiter geben soll. "Die Situation, die wir manchmal bei unseren Lehrlingen vorfinden, die aus den Schulen kommen, zeigte einiges, dass Schulsozialarbeit doch ein wichtiger Faktor geworden ist", erklärt die Geschäftsführerin. Die neue Schülerzahl für Berufsschulzentren heißt 550. In einem früheren Entwurf waren es noch 750 Schüler. Damit, so Gotscha-Schock, müssten alle fünf Berufsschulzentren im Landkreis Bautzen vorerst gesichert sein. "Wir hatten aber auch gefordert, dass eine Mindestklassenstärke für Berufsschulen nicht festgeschrieben wird. Das habe ich bisher nicht wiedergefunden", sagt sie.

Fachklassen auf dem Land weiter gefährdet

Zurzeit muss eine Berufsschulklasse mindestens 16 Schüler haben. Wenn das so bleibt, "sehen wir verschiedene Fachklassen künftig in Gefahr, obwohl unsere Lehrlingszahlen langsam wieder steigen", so Sabine Gotscha-Schock. Aktuell sind davon die Fleischerlehrlinge betroffen. Sie bekommen ihre Schulausbildung seit diesem Lehrjahr nicht mehr in Bautzen, sondern müssen nach Dresden fahren. Es waren nur drei Lehrlinge in der Klasse übrig geblieben. Die nächsten Berufe, die das betreffen könnte, sind die Ernährungsberufe wie die Bäcker. "Im Moment sieht es aber noch nicht danach aus", sagt die Geschäftsführerin.