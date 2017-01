Das Team um Kurator Thomas Spring wird nun bis Ende des Jahres die Leitausstellung entwerfen: Raumaufteilung, Themenfelder, Wege und so weiter. Ab Mitte 2018 mietet der Ausrichter einen Teil des Audibaus, passt ihn baulich an und verwandelt die Montagehalle aus Audi- und Trabantzeiten in eine Ausstellungsbühne. Im April 2020 sollen dort die Besucher in das Thema Industriekultur Sachsens eintauchen.

Ministerin Eva-Maria Stange hat Klaus Voge den Zuwendungsbescheid übergeben. Bildrechte: MDR/Gert Friedrich

"Es wird wichtig sein, zu zeigen, welche Rolle der Mensch in der Zeit der Industriekultur spielte", sagte Ministerin Stange zum Ziel der Ausstellung. Außerdem sei es ihr wichtig, nicht nur in die Vergangenheit zu schauen, sondern auch in die Gegenwart. Für Kurator Thomas Spring lautet die zentrale Frage: "Was ist sächsisch an der sächsischen Industriegeschichte?" Als Antwort sollen nicht zuletzt Geschichten erzählt werden: "Persönliche Geschichten, Schicksale von Menschen, Beispiele von Sturköpfigkeit, die zu Erfolg führt, das wird schon eine große Rolle spielen." Auch Klaus Vogel, Direktor des Hygienemuseums, ließ sich ein Thema entlocken: "Es geht nicht ohne einen Verweis darauf, was in diesem Land für eine großartige Bildungstradition besteht. Wir werden uns - vielleicht ein bisschen ironisch - mit dem Ingenieurs-Gen beschäftigen."