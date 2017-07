Wölfe in Sachsen 18 Welpen und ein neues Rudel

Zuwachs bei den Wölfen in Sachsen: Die im Freistaat angesiedelten Rudel haben in diesem Jahr mindestens 18 Welpen. Die Zahl kann sich nach Angaben des Kontaktbüros "Wölfe in Sachsen" noch erhöhen. Grund dafür ist, dass es beispielsweise vom Daubener, Nochtener und Knappenroder Rudel noch keine Bilder von Welpen gibt, sondern nur Hinweise in Form von Fotos, die Wolfsfähen mit Gesäuge zeigen. Bei anderen Wolfsfamilien wurden zudem erst ein bis zwei Jungtiere fotografiert, oft gibt es aber mehr Nachwuchs.

Wolfskindergarten: Das Nieskyer Rudel hat sechsfachen Nachwuchs. In vielen Wolfsfamilien konnten bislang erst ein oder zwei Jungtiere nachgewiesen werden. Bildrechte: SBS / BROHT / A. Klingenberger