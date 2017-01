Sachsen ist wie kein anderes Bundesland im Jahr 2016 mit Negativ-Schlagzeilen überzogen worden. Die Sprengstoffanschläge auf eine Moschee und das Kongresszentrum in Dresden, die Beschimpfungen am Tag der Deutschen Einheit und die Pannen bei der Festnahme des Terrorverdächtigen Dschaber al-Bakr in Chemnitz hängen dem Freistaat nach.