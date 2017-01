Neujahrslauf Leipzig startet sportlich ins neue Jahr

Sportbürgermeister Heiko Rosenthal richtet vor dem Start noch ein paar Worte an die Teilnehmer. Dann folgt der Startschuss. Bildrechte: Katharina Pritzkow/MDR

Es war wohl auch der erste Pflichttermin für Sportbürgermeister Heiko Rosenthal: Bei minus zwei Grad und pünktlich um 11 Uhr gab er nach ein paar Worten zur Begrüßung den Startschuss für den Lauf. Start und Ziel waren, wie auch in den vergangenen Jahren, in der Schillerstraße. Einen Kilometer führte die Strecke durch die Innenstadt. Zu Beginn des Jahres musste sich also niemand verausgaben.