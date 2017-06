Bildrechte: dpa

Der eigentliche Jubiläumstag ist bereits vorbei, doch die große Fete auf dem Sachsenring steigt erst noch. Die traditionsreiche Rennstrecke vor den Toren von Chemnitz feiert vom 16. bis 18. Juni mit dem "ADAC Sachsenring Classic" ihren 90. Geburtstag. Schätzungsweise 50.000 Gratulanten haben sich angesagt, um ihren Sachsenring zu feiern.

Giacomo Agostini feiert selbst Geburtstag auf dem Sachsenring

Agostini war auch schon zum 85. Geburtstag des Sachsenring dabei und hatte sichtlich Spaß... Bildrechte: dpa Der Veranstalter wird auch für eine gut gefüllte Rennstrecke sorgen. Mehr als 700 Fahrer aus 15 verschiedenen Automobil- und Motorradklassen sollen die traditionsreiche Rennsportgeschichte des 90-jährigen Grand-Prix-Kurses aufleben lassen.



Die Teilnehmerliste liest sich dann auch wie das Who is Who der Rennsportgeschichte: Phil Read, Carl Fogarty, Freddy Spencer, Carlos Lavado, Dieter Braun und Ralf Waldmann, Gianfranco Bonera und der 15-fache Weltmeister Giacomo Agostini werden dem legendären Sachsenring die Ehre erweisen.



Agostini feiert seinen 75. Geburtstag auf dem Sachsenring. Auch das ist eine besondere Ehrerbietung des erfolgreichsten WM-Motorradfahrers aller Zeiten an den Sachsenring.

Ihn auf den Sachsenring zu bekommen, ist schon schwer - und dann auch noch zu seinem Geburtstag. Das zeigt, wie toll er die Strecke findet und wie toll er die Fans fand. Lutz Oeser Eventmanager ADAC Sachsen

Geschichte der Rennstrecke:

Das erste Rennen wurde unter dem Namen "Badberg-Viereck-Rennen" am 26. Mai 1927 ausgetragen. In den 1930er-Jahren gab es auf der Naturrennstrecke internationale Motorradrennen um die Großen Preise von Deutschland und Europa. Seit 1937 heißt die Strecke "Sachsenring". Ab 1949 gab es wieder jährlich Rennen, zwischen 1961 und 1972 wurden hier WM-Läufe ausgetragen. 1990 endete die Ära des alten Sachsenringes. Sechs Jahre später eröffnet der neu erbaute Sachsenring als Rennstrecke außerhalb öffentlicher Straßen. Seit 1998 wird hier wieder beim "Großen Preis von Deutschland" um WM-Punkte gekämpft.

Rennsportgeschichte zum Anfassen

Volle Ränge sind garantiert auf dem Sachsenring, wie hier beim WM-Lauf 1999. Bildrechte: dpa Das Rennwochenende ist vollgepackt mit Höhepunkten. Die ersten Trainingsrunden beginnen schon am Freitag kurz nach 8.30 Uhr. Ruhig wird es auf dem Sachsenring erst wieder am Sonntag gegen 17.30 Uhr. Dazwischen liegen jede Menge Rennen in den verschiedenen Klassen und ein umfangreiches Rahmenprogramm. Dr. Lutz Oeser, beim ADAC für den reibungslosen Ablauf zuständig, erwartet ein spannendes, aber entspanntes Rennwochenende. "Allein schon durch die Möglichkeit, dass jeder überall hingehen kann, ist das Motorsport zum Anfassen. Es soll eine Veranstaltung sein, wo wir alle gemeinsam das Bestehen des Sachsenrings feiern wollen."

Neuer Asphalt im Härtetest

Bei den Classic gibt es zudem die Rennpremiere für den neuen Asphalt. Gut zwei Wochen vor dem Deutschland-Grand-Prix der Motorrad-WM testen die Klassik-Fahrer den Belag, der für gut eine Million Euro zwischen März und April aufgetragen worden ist. "Der Sachsenring ist fit und wird immer moderner", sagte Sachsens ADAC-Sportvorstand Klaus Klötzer.

MDR mit besonderem Geburtstagsgeschenk

Der MDR gratuliert mit der Live-Sendung "Sport im Osten" am 18. Juni direkt vom Sachsenring. Natürlich gibt es auch ein entsprechendes Geburtstagsgeschenk. Eingebettet in Benzingespräche und gespickt mit Prominenten, wird ein - so viel sei schon verraten - etwas anderer Film zum Thema Sachsenring und Rennsport laufen. MDR-Moderatorin Almut Rudel freut sich aber auch jetzt schon auf die Begegnung mit Weltmeister Augostini: "Wer seinen 75. Geburtstag hier feiert, der muss schon was ganz besonderes sein. Und wenn man sich die alten Aufnahmen anschaut, sieht man, dass es ein faszinierender Mann ist. Und ihn dann hier zu erleben in seiner Kulisse, darauf freue ich mich sehr."

So wird es aussehen, wenn unsere Moderatoren Almut Rudel und René Kindermann dem "Sachsenring" am 18. Juni zum 90. Geburtstag gratulieren. Nein, das wird es nicht. Denn an dem Geburtstagswochenende werden Tausende Rennsportfans die Ränge und das Sachsenring-Areal bevölkern und ihrem Sachsenring gratulieren. Bildrechte: MDR/Nora Kilényi MDR SACHSEN ist am 18. Juni von 14.00 bis 17.00 Uhr mit "Sport im Osten" live auf dem Sachsenring dabei. Moderiert wird die Sendung von Almut Rudel und René Kindermann. Bereits am 17. Juni ab 20.00 Uhr geben der ADAC Sachsen und MDR SACHSEN eine Race-Party mit anschließender Lasershow auf dem Altmarkt in Hohenstein-Ernstthal, moderiert von Bodo Gießner.