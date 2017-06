Deutlich weniger Wasser als sonst am Chemnitzer Mühlenwehr.

Deutlich weniger Wasser als sonst am Chemnitzer Mühlenwehr. Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel

In Sachsens Flüssen fallen die Pegel. Derzeit wird an rund einem Viertel der Messpunkte ein niedrigerer Wasserstand als normal gemessen. Für die Jahreszeit keine dramatische Situation, wie Karin Bernhardt, Sprecherin des Landesumweltamtes, MDR SACHSEN erklärt.

Flussabwärts entspannt sich die Lage. Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel

Betroffen seien vor allem Ost- und Nordsachsen. So seien die Pegelstände der Elbe und Lausitzer Neiße derzeit sehr niedrig. In Dresden liege der Pegel derzeit bei 70 Zentimeter. Der jährliche Durchschnitt betrage 1,78 Meter. "Ab 70 Zentimeter wird es für die Schifffahrt kritisch", so Bernhardt. Man müsse die nächsten Tage abwarten.