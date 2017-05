Drei Matchbälle haben die Chemnitz 99ers bei den Playoffs gegen die Oettinger Rockets aus Gotha vergeben. Den letzten Anfang Mai vor eigenem Publikum in der Richard-Hartmann-Halle, von den Fans auch "Hartmann-Hölle" genannt. Am Ende jubelten die Oettinger Rockets über den Bundesliga-Aufstieg, während die Niners am Boden lagen. "Die Enttäuschung über das Ausscheiden ist schnell dem Stolz auf das gewichen, was wir diese Saison erreicht haben", sagte Geschäftsführer Steffen Herhold im Gespräch mit MDR SACHSEN.

Die Leistungen der Mannschaft hat in Chemnitz und Umgebung ein kleines Basketball-Fieber ausgelöst. Die Niners wollen jetzt unbedingt der erste sächsische Verein in der BBL, der Basketball Bundesliga, werden. "Wir wollen unbedingt wieder in die Playoffs und streben einen Platz unter den ersten sechs Teams an", so Herhold, der an die Erfolge der vergangenen Saison anknüpfen will.