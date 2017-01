"Wir haben gerade das Grundstück gekauft", sagt Norafin-Geschäftsführer André Lang. Mit Maschinen und Anlagen kommt eine Investition von rund 18 Millionen US-Dollar zusammen. 2017 soll der Bau beginnen. Geplant ist, dass die US-Tochter Norafin (Americas) Inc. in Mills River, North Carolina, ab April 2018 mit 45 Beschäftigten Vliesstoffe fertigt. "Damit wollen wir einen besseren Service garantieren", so der Geschäftsführer. Zugleich sollen neue Märkte erschlossen werden. Der Produzent von technischen Textilien aus dem Erzgebirge ist seit zehn Jahren mit einem Vertrieb in Nordamerika, etwa 600 km von der Ostküste entfernt, vertreten. Seitdem hat sich Norafin in den USA als Marktführer für Feuerwehr-Schutzkleidung einen Namen gemacht, der nun Basis für weiteres solides Wachstum ist.

Außer in Nordamerika will sich Norafin auch in der näheren Umgebung sowie in Osteuropa stärker positionieren. "Wir haben 2016 das erste Mal an der mtex, an der Messe für Mobiltextilien in Chemnitz, teilgenommenen. Diese Plattform hat uns gezeigt, dass diese Regionen eine Basis für solides Wachstum sind. Wir werden dazu auch die nächste Messe nutzen", kündigte Lang an.